BENASSI, Il Galatasaray su di lui: lo chiede Terim

Il Galatasaray di Terim piomba su Marco Benassi. Come riportano vari media turchi - tra cui tavkim.com - con la partenza di Seri e Lemina la squadra di Istanbul è alla ricerca di un centrocampista, così l'ex tecnico della Fiorentina ha richiesto direttamente l'attuale 24 gigliato ai dirigenti viola. Chiedendo in prestito Benassi e promettendo di rilanciare il giocatore anche in vista del prossimo europeo. Dalla Turchia sottolineano infine come il giocatore stesso desideri lavorare con Terim e attenda l'esito della trattativa con fiducia.