BELTRAN, Stiamo studiando l'Olympiacos. Sono quasi in forma

Protagonista del Media day anche Lucas Beltran: il Vichingo ha parlato così del suo stato di forma e dell'attesa in casa Fiorentina per la trasferta di Cagliari ma soprattutto per la finale di Atene: "Sensazioni prima di questa settimana? Direi tranquillità. Ci alleniamo pensando prima al Cagliari, poi alla finale. Sappiamo quello che dobbiamo fare e ci alleniamo ogni giorno. Il rigore di Brugge? Era un momento molto complicato, ho cercato di non ascoltare cosa stesse succedendo fuori e intorno a me e sono stato davvero felice di portare la Fiorentina a un altro finale".

Sul recente periodo di forma opaco e sulla possibilità di entrare in forma ora: "Sicuro, sempre si può fare meglio. Voglio migliorare ogni giorno per la squadra e per i tifosi. Io dò sempre il meglio ma posso fare di più e in queste tre partite che mancano voglio dimostrarlo. La più importante sappiamo quale è di queste tre".

Infine, Beltran ha parlato così dell'Olympiacos: "Abbiamo visto un po' della doppia sfida con l'Aston Villa. Ci aspettiamo che sarà una squadra che scenderà in campo come noi, con la voglia di vincere la finale. Dobbiamo dare il meglio, loro giocano 'in casa' o comunque vicino a casa loro ma sappiamo che i nostri tifosi ci saranno perché sono sempre accanto a noi".