BELOTTI, La Roma resta vigile sull'attaccante

La Roma resta vigile su Andrea Belotti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb i giallorossi valutano l'idea di affiancare l'ex capitano del Torino a Tammy Abraham e ci sarebbe anche la benedizione di José Mourinho. Il club della capitale tuttavia deve prima pensare alle cessioni e sotto questo aspetto il primo indiziato resta Nicolò Zaniolo, per il quale c'è stato già un incontro con la Juventus. La meta giallorossa è gradita poiché la priorità del giocatore è quella di restare in Serie A. Tengono piede anche le piste straniere, fra cui il West Ham in Inghilterra mentre nonostante l'interesse palesato da Fenerbahçe e Galatasaray, la destinazione turca non sembra a oggi essere presa in considerazione dal centravanti. Infine il Monaco: intmediari sono al lavoro col club del Principato e presto dovrebbero far recapitare un'offerta al calciatore.