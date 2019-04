BELLUCCI, Napoli, non pensare al Chelsea

L'ex attaccante del Napoli Claudio Bellucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete": “Il Napoli ha le potenzialità per recuperare in campionato anche se stasera incontra una squadra ben organizzata come la Fiorentina. Spero che il Napoli a Firenze giochi come sa e senza pensare all’appuntamento di martedì con la Champions League. La squadra azzurra non ha mai fallito nelle gare importanti anche se è difficile giocare in pochi giorni due match di spessore”.