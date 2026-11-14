De Ketelaere mette in guardia il Belgio: "L'Italia è forte, cambiata mentalmente"

Domani sera l'Italia, dopo la vittoria a San Siro contro la Francia, affronterà il Belgio a Bruxelles per l'ultima giornata delle qualificazioni di Nations League. Alla squadra azzurra basterà non perdere per volare ai quarti.

Ad attenderla però un Belgio che all'andata ha umiliato l'Italia a Roma, ma l'atalantino Charles De Ketelaere, come riporta Sport Mediaset, mette in guardia i compagni di Nazionale: "Domani affronteremo una squadra forte, è bello giocare questi match. Anche dopo la nostra vittoria a Roma, dissi che gli azzurri sono una squadra molto forte con giocatori forti e lo hanno dimostrato con i risultati. Sono cambiati mentalmente e psicologicamente soprattutto per me, sanno vincere anche contro una squadra forte come la Francia".