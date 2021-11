BECCAGLIA, Parla il molestatore: "Ho sbagliato"

Andrea S. ristoratore nella provincia di Ancona, è il soggetto che ha molestato verbalmente e fisicamente Greta Beccaglia nel post partita di Empoli–Fiorentina. Raggiunto dal programma radiofonico La Zanzara, trasmesso da Radio 24 e condotto dal giornalista Giuseppe Cruciani, ha parlato così dell'accaduto: "Non sto bene. Non sono una persona cattiva. Lo sputo mentre passavo? Assolurtamente no, non l'ho fatto, ho solo tossito. Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina. Ho sbagliato. Voglio incontrarla, quando lei vorrà. Si tratta di uno sbaglio, non è scattato niente. A casa mi hanno detto come ti è venuto in mente, me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva, stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo. Non sto bene, guarda dove è finita questa cosa per uno sbaglio, uno lavora una vita, crea una vita e cosa succede...". Incalzato dalle domande, al “è da denuncia?” ha risposto “E cosa devo dire, ho sbagliato”.