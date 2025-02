Baroni: "Fiducia illimitata nella Lazio, stiamo crescendo. Esclusione Pellegrini opportunità per lui"

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Il nostro è stato un mercato di prospettiva, ma finalmente è finito questo periodo. Ora siamo ripartiti senza intromissioni esterne". Lo ha detto Marco Baroni, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida con il Monza. "Non conosco club che fanno mercato per peggiorare la squadra - ha aggiunto -. Poi io non mi aspetto mai niente, perché preferisco pensare a migliorare chi ho.

E ho una fiducia illimitata verso il gruppo perché migliora giorno dopo giorno". Baroni spiega poi le scelte fatte con l'esclusione di Luca Pellegrini dalla lista Uefa: "E' una mia decisione che nasce da alcune considerazioni. C'è una sacralità nella squadra da rispettare, Luca da questa scelta può trarre un'opportunità perché la mia non è una porta chiusa, ma aperta e lo ringrazio per questi due giorni in cui ha lavorato bene, ma voglio vedere ogni giorno l'attenzione e la dedizione di voler rientrare nel gruppo squadra". "Io ho dimostrato nella prima parte di stagione che sono il secondo allenatore della sua carriera che gli ha dato maggiormente fiducia", conclude. (ANSA).