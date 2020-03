BARONE SULLA SERIE A, All'estero ci vedono disuniti

Nel corso dell'intervista a Radio 24, il dg viola Joe Barone, rispondendo al quesito se sia il momento di mettere un punto o meno alle polemiche interne alla Serie A, ha così dichiarato: "Dobbiamo assolutamente farlo, questo è importante. Io posso dire che seguiamo e rispettiamo le regole, ma anche in questa occasione stiamo proponendo all'estero un calcio italiano che continua a litigare, senza credibilità, confuso, disunito, e questo per noi non è accettabile. Stiamo parlando di far entrare investitori nuovi come noi nel calcio. La Fiorentina è andata a Udine, eravamo d'accordo per giocare a porte chiuse. Se andava bene a noi perché non deve esserlo per gli altri? Il disaccordo ci sarà sempre, ma per il bene della Serie A dobbiamo arrivare a un punto fermo, e aspettare mercoledì per una riunione così importante è troppo tardi. Abbiamo tutti mezzi privati per spostarci velocemente, e io ripeto: domattina siamo tutti a disposizione per andare a Milano, a Roma, o dove si può".