BARONE, Moena la seconda casa della Fiorentina

"Siamo orgogliosi di questa partnership così longeva. Moena e tutta la Val di Fassa sono diventate di fatto la seconda casa della Fiorentina, conquistando i nostri tifosi con una calorosa accoglienza e la capacità di rinnovarsi anno dopo anno-. Queste le dichiarazioni del dg della Fiorentina Joe Barone riportate dal sito ufficiale del club. Nella notizia che annuncia il ritiro della Fiorentina a Moena (10-24 luglio) anche le dichiarazioni di Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing: " I dieci anni di matrimonio tra la Fiorentina e il Trentino sono un numero speciale e mi piace pensare che possa essere celebrativo anche di una partnership che tanto valore ha dato al Trentino e alla Fiorentina. Aspettiamo la squadra, il Mister e lo staff, accompagnati dai tantissimi appassionati, in questo vero e proprio gemellaggio della Val di Fassa con Firenze”.

Infine, il sito ufficiale della Fiorentina riporta anche le parole di Paolo Grigolli, Direttore Generale APT della Val di Fassa: “Moena e la Val di Fassa festeggiano quest’anno un bellissimo traguardo. Sono infatti dieci anni che la squadra viene in ritiro precampionato in valle e, in questo tempo, abbiamo creato un’ottima relazione con la squadra, i tifosi ospiti e la città di Firenze. Quest’estate il programma di amichevoli è molto intenso e, finalmente, avremo la possibilità di tornare a goderci le partite sugli spalti pieni".