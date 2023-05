BARONE, Cercheremo di scoprire nuovi talenti siciliani

FirenzeViola.it

Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in merito al progetto affiliate. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa rappresenta il progetto affiliate, nello specifico la Junior Sport Lab?

“Innanzitutto ringrazio la Junior Sport Lab per l’accoglienza qui a Brolo, è stato spettacolare. Io vengo da Napoli-Fiorentina, e arrivare qua e vedere ragazzini di 13 anni fare provini è un’emozione. Poi sono tutti ragazzi siciliani, luogo in cui sono nato, e quindi per me è un motivo di orgoglio. Ci sono tanti ragazzi talentuosi da scoprire, da far salire poi a Firenze o anche in altre società professionistiche, perché comunque meritano tanto. Stiamo facendo questo progetto affiliati con la Fiorentina e ci stiamo mettendo tanta attenzione. Io vengo qua insieme al nostro direttore del settore giovanile e i nostri scout, poniamo tanta attenzione sui dettagli. Cercheremo di scoprire nuovi talenti siciliani”.

In Sicilia c’è talento, ma non ci sono ancora tanti atleti siciliani nel mondo del professionismo, c’è ancora tanto lavoro da fare?

“Sono dati della Federazione, solamente il 3.8% a livello professionistico vengono dalla Sicilia. C’è tanto lavoro da fare. Voglio dare l’opportunità a questi ragazzi per farli sognare, e vedere se possono crescere nel nostro contesto a Firenze. La prima fase è quella di vederli, visionarli e di sceglierli, poi dovremmo portarli su e vedere nel contesto locale e reale come si ambienteranno”.

Sugli impianti e sul calcio femminile: “Abbiamo fatto tanto con il Viola Park. Sono stati fatti investimenti importanti anche sul calcio femminile perché ci sarà una parte dedicata a loro nel nuovo centro sportivo. È in crescita, noi stiamo facendo del nostro meglio, ora bisogna far crescere i talenti italiani in tutta Italia e fare questo processo che adesso stiamo facendo con il calcio maschile, ma ci vuole del tempo”.