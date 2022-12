BARONE, 2023? Speriamo di non avere altri infortuni

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la partita amichevole di quest'oggi: "Il 2023 sarà un anno speciale, siamo ancora in corsa su tre fronti. Ora ci aspetta un inizio di campionato importante, speriamo di non avere altri infortuni. Fortunatamente abbiamo recuperato qualche calciatore che era infortunato e questo è molto importante. Auguro a tutti i tifosi viola un anno felice e pieno di soddisfazioni. Viola Park? Fa parte di quello che sarà per noi il 2023 e tanti eventi come quello di oggi li faremo lì".