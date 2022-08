BARCA, Pronta causa legale per De Jong: i motivi...

Il Barcellona ha minacciato Frenkie De Jong di intentare una azione legale se non annullerà l’attuale contratto che lo lega al club. Il motivo? Secondo quanto riportato da The Athletic, il Barcellona sostiene che i termini del contratto, firmato dalla precedente presidenza della società nell'ottobre 2020, siano di fatto illegali e possano portare ad una azione legale. Il club catalano dunque vuole annullare l'attuale contratto per tornare alle cifre pattuite prima del rinnovo con la vecchia dirigenza del presidente Josep Maria Bartomeu. L'attuale contratto del centrocampista olandese è ritenuto 'non valido' e potrebbe portare a una denuncia contro la vecchia proprietà.