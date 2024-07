BARAK, Ripartiamo a mille. Palladino e i nuovi…

FirenzeViola.it

Antonin Barak ha parlato ai canali ufficiali viola, al rientro in gruppo dopo l’Europeo con la Repubblica Ceca: “Sto bene, sono contento di poter iniziare questa preparazione. Non abbiamo tanto tempo, e ci dobbiamo preparare bene. Già oggi ho ripreso l’allenamento con la squadra e mi sento molto bene. In questo momento il calcio funziona così, ci sono tanti impegni, giocare l’Europeo non so quante volte ti può capitare nella vita, io ero contentissimo e onorato di indossare la maglia della mia nazionale. Ora dobbiamo guardare alla stagione che verrà, visto che l’ultima non è finita come volevamo. Dobbiamo ripartire a mille”.

Su Palladino: “Il mister mi ha chiamato subito prima che iniziasse l’europeo, 4 ore prima della gara con il Portogallo. Mi ha chiamato e ci siamo parlati ed è stato molto bello conoscerlo. Si sente tanto entusiasmo, si lavora bene con lui. La preparazione è tosta”.

Sulla tournée: “Oggi abbiamo fatto il primo allenamento qui in Inghilterra. Va tutto bene, i campi sono bellissimi. Abbiamo tre campi incredibili, abbiamo tutto quello ci serve, non poteva andare meglio. Il Viola Park è un’altra cosa, siamo qua anche per la temperatura diversa. Pochissime squadre al mondo hanno però una struttura come la nostra”.

Sui nuovi arrivati e i giovani: “La squadra è molto giovane e ambiziosa. Tutti i nuovi arrivati come Moise e Marin si stanno preparando al meglio. Lavoriamo in silenzio, entrambi hanno la mentalità giusta per aiutarci”.