BARAK, Il nostro obiettivo è l'Europa League

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Dal Viola Park, ecco le parole di Antonin Barak. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato così ai canali ufficiali del club del lavoro fatto in preparazione e degli obiettivi di squadra: "Queste settimane sono andate bene, nessuno si è fatto male e abbiamo lavorato tanto per trovare la condizione ideale. Siamo pronti per la nuova stagione, sia a livello mentale che tecnico. Io personalmente non vedo l'ora di iniziare. Mercato? C'è chi arriva e c'è chi va, noi ci adatteremo comunque all'idea del mister. I nostri obiettivi sono chiari: qualificarci ai gironi di Conference e arrivare in Europa League il prossimo anno. E poi certo, vincere un trofeo".