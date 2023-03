BALLARDINI, Non mi spiego mancata reazione coi Viola

FirenzeViola.it

L'allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza ed è tornato sulla sconfitta di settimana con la Fiorentina.

Come si spiega la mancata reazione prima dei due gol della Fiorentina?

"Me lo sono domandato e faccio fatica a trovare una risposta così chiara. Fatico perché li vedo durante la settimana e qualche anno di esperienza l'abbiamo come staff. Vedere una squadra che si allena così non mi è capitato tante altre volte in passato. Evidentemente bisogna che noi cresciamo nella personalità e nella lettura della categoria. Qui ci sono tanti ragazzi che giocano la A da quest'anno: alcuni arrivano dalla Serie B e altri da altri campionati, quindi non c'è l'attenzione e la concentrazione che serve nel campionato italiano. La risposta è questa: c'è una squadra con tanti giocatori al debutto e se non hai continuità nella partita fai brutte figure".

Quando la Cremonese è chiamata a gare in cui basta mezzo episodio fatica di più. È d'accordo?

"In Serie A, nella posizione in cui ci troviamo, gli avversari sono tutti delle big. Il Sassuolo ha vinto contro la Roma, la Fiorentina ha una panchina piena di Nazionali, parliamo di un campionato molto competitivo ed equilibrato dove ogni squadra è ben attrezzata. La Sampdoria ad inizio stagione al netto dei problemi societari ha giocatori con 100-200 partite in A, sono davvero esperti della categoria. Per me non fa differenza incontrare una big o una piccola, l'atteggiamento deve sempre essere quello. Altrimenti poi si soffre con chiunque".