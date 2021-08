BALLACK, Muore il figlio diciottenne in Portogallo

Una tragedia che lascia senza parole. Come riportano vari quotidiani britannici, il figlio diciottenne di Michael Ballack, Emilio, è morto poco fa a seguito di un incidente d'auto. L'incidente sarebbe avvenuto a Troia, a sud di Lisbona, vicino alla seconda casa della famiglia Ballack, che si trovava in Portogallo in vacanza. Al dolore della famiglia Ballack si è unito sin da subito il Chelsea, ex squadra di papà Michael, che si è stretto attorno all'ex centrocampista tedesco.