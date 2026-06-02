Baldini si commuove con la dedica al cane Nebbia che non c'è più

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Il ct ad interim Silvio Baldini, chiamato a dirigere le due amichevoli della Nazionale maggiore in attesa delle elezioni federali e dopo le quali tornerà all'Under 21 non ha nascosto l'emozione per questo traguardo. Ma le emozioni sono aumentate fino alla commozione quando si è trattato di dedicare questo momento per lui così importante e non si tratta di una persona.

Ecco le sue parole: "Una dedica? Non ad una persona ma a Nebbia, il pastore maremmano di mia figlia ma se ne parlo mi commuovo . Nemmeno quando ho perso mio padre avevo provato un dispiacere come questo, all’epoca la considerai una logica della vita. Ma Nebbia no…non volevo parlarvene perché, nel mondo del calcio, il rischio è che così si viene derisi, ma se si viene derisi io divento duro, durissimo, so difendermi come ho sempre fatto. Non ho allenato per sei anni, non ho mai detto ciò che non penso e, ora, vi parlo di Nebbia".