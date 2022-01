BALDIERI, Vlahovic, ma perché proprio la Juventus?

L’ex Roma e Pisa, Paolo Baldieri, ha parlato a romanews.eu del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus: “Un giorno Romeo Anconetani, presidente del Pisa, venne da me dicendomi che sarei dovuto andare alla Fiorentina. E io risposi: “Come faccio ad andare in una squadra odiata dai nostri tifosi?”. Così mi opposi, non potevo fare uno sgarbo simile ai tifosi. Poi la Viola ci riprovò con me quando tornai alla Roma. Per cui mi chiedo come sia possibile che Vlahovic, con la corte di mezza Europa, abbia scelto proprio la Juventus. I soldi contano, ma aveva ogni opzione possibile…”.