BACCONI, Iachini per il breve termine, poi Gattuso

Adriano Bacconi, giornalista sportivo specializzato nelle analisi tattiche, pochi minuti dopo la notizia-choc delle dimissioni di Prandelli, ha parlato di quello che, salvo sorprese, dovrebbe essere il "nuovo" allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini:" Iachini è un allenatore che dà garanzie necessarie in questo momento difficile, è perfetto per una squadra che dovrà lottare col coltello tra i denti e che cerca garanzie. Quella di Iachini è una soluzione low-cost per un periodo corto, per il futuro la Fiorentina sembra puntare su Gattuso. Iachini avrà comunque del lavoro da fare in questi mesi, la Fiorentina, sopratutto a centrocampo, ha diversi giocatori di qualità ma è difficile farli convivere tutti e saranno necessarie esclusioni dolorose".