BACCIOTTI, Francobollo del Ventennale: alle 17,30...

Da venti anni al fianco dei bambini malati e delle loro famiglie, in particolare quelle bisognose di aiuto quando i figli sono ricoverati al Meyer e dovrebbero sostenere grandi spese per assisterli. La Fondazione Tommasino Bacciotti festeggia dunque il ventennale e per l'occasione Poste italiane ha emesso un francobollo celebrativo del "senso civico" della Fondazione stessa che in questi anni ha messo a disposizione delle famiglie dei bambini malati appartamenti gratuitamente. A novembre è stato inaugurato.il 22esimo. La Cerimonia di Emissione del Francobollo si terrà a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, oggi alle ore 17:30, e sarà possibile seguirla in collegamento streaming.

Il francobollo - come comunica Poste Italiane - è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente con tiratura: di quattrocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Bozzettiste: Laura Pallanti e Angela Kotlar.

La vignetta raffigura l’immagine utilizzata per la promozione del Progetto Case Accoglienza della Fondazione Tommasino Bacciotti rielaborata con il profilo, in grafica stilizzata, della Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto del Duomo di Firenze, delimitata in alto da un ritratto del piccolo Tommaso Bacciotti e dal logo del 20° anniversario della Fondazione. Completano il francobollo la leggenda “DAL 2000 AL FIANCO DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI LUNGODEGENTI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Firenze.