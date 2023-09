B. A RIPOLI, Abbandonate lettere simili a quelle del V.Park

FirenzeViola.it

Curioso episodio sottolineato dalle pagine online di quinatella.it. Come si legge sul sito, a Bagno a Ripoli sono state fotografate delle lettere a caratteri cubitali abbandonate dietro a dei cassonetti, all’angolo tra via di Rimaggio e via Villamagna. Grossi pezzi di polistirolo, laminati sulla superficie esterna e verniciati color oro (o quasi).

Le lettere - specifica quinatella.it - somigliano molto a quelle usate dalla Fiorentina per comporre la scritta “Rocco B Commisso Viola Park”, tuttora presente fuori dal nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli in attesa di essere inaugurato.

"Non è pensabile che la società viola si sia disfatta di caratteri, magari provvisori, buttandoli per strada. Però potrebbe essere stata qualcuna delle ditte che al centro sportivo ci lavorano? Chi altri, in zona, ha accanto al campanello il nome scritto a lettere cubitali?", scrive quiantella.it.