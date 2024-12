ATALANTA, Si ferma Cuadrado: risentimento muscolare

Fonte: TMW

Aggiornamento da casa Atalanta: reduce dal successo sulla Roma in campionato, la Dea è tornata ad allenarsi senza Juan Cuadrado, che si è sottoposto a terapie per un risentimento muscolare al flessore sinistro. Lavoro individuale per Davide Zappacosta, terapie anche per Gianluca Scamacca. Nella giornata di domani la squadra di Gian Piero Gasperini si ritroverà per una seduta di allenamento pomeridiana.