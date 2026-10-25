Marelli: "Giusto il rigore assegnato all'Inter. C'era fallo di Viery su Thuram"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così gli episodi di Inter-Fiorentina: “Il fallo di Viery su Thuram è rigore e purtroppo è un tema che andrà affrontato: Viery è molto in ritardo su Thuram, è un episodio in linea con quello di Bologna. Capisco la linea alta ma questo è un rigore evidente, Thuram ha anticipato, il contatto è netto e forse ha accentuato ma questo è rigore netto. Giusto invece il rigore fischiato per fallo di Valdepenas su Thuram, si trattengono a vicenda ma il difensore viola perde il contatto con il pallone e si occupa solo del francese. Manca il giallo allo spagnolo”.