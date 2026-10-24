Il Parma si sveglia tardi, la Lazio vince e vola in vetta da sola

Il Parma si sveglia tardi, la Lazio vince e vola in vetta da solaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:43News
di Redazione FV

La Lazio batte il Parma 2-0 e vola in vetta da solo a quota 22 punti in attesa della gara dell'Inter domani a pranzo con la Fiorentina. Resta invece penultimo a 4 punti il parma di Gilardino.

Il primo tempo finisce 0-0 con Isaksen che insacca il pallone in rete ma il gol viene però annullato al Var per fuorigioco. Ad inizio ripresa la gara però si sblocca e nel giro di pochi minuti la Lazio si ritrova sul 2-0, con il gol di Taylor (nella foto) al 50' e l'autogol di Diego Carlos al 58'. Il Parma si risveglia a tempo ormai scaduto con un gol di Lontani, su assist dell'ex viola Fabbian, che serve solo a fissare il 2-1 finale a favore della Lazio.