Catanzaro, il dopo Aquilani è in salita: esonerato Gorgone

Cambio in panchina per il Catanzaro con il club che ha esonerato Giorgio Gorgone dopo la sconfitta per 6-1 con l'Ascoli. Il futuro del tecnico che ha raccolto la difficile eredità di Alberto Aquilani bravo la scorsa stagione nel condurre la squadra alla finale playoff per andare in serie A ed ora al Sassuolo, era appesa ad un filo e dopo la pesante sconfitta il club non ha avuto dubbi. Ironia della sorte Gorgone fu scelto dopo il dietrofront dell'ex viola Marco Turati che ora sta volando con lo Spezia.

"Us Catanzaro 1929 comunica di aver sollevato Giorgio Gorgone dall'incarico di allenatore della prima squadra. La decisione riguarda anche i componenti del suo staff tecnico: Emiliano Testini, Patrizio Ianni, Giorgio Santarelli e Simone Angeli". E' quanto si legge nel comunicato ufficiale del club stesso che "ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi e comunica che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore". Nome che secondo Sky potrebbe essere quello di Michele Mignani.