ATALANTA, Il club adegua lo stadio di Caravaggio per la C

L'Atalanta aspetta di sapere se giocherà anche con la seconda squadra visto che in serie C pende il ricorso del Siena, che al momento è stato escluso dalla C lasciando il posto agli orobici. Ma intanto l'Atalanta ha raggiunto l'accordo con l' Usd Caravaggio per l’utilizzo dello Stadio Comunale e sono partiti i lavori di adeguamento dell’impianto per poter raggiungere gli standard richiesti dalla Serie C.

Un impianto scelto per la vicinanza con Zingonia, centro sportivo e quartier generale dell’Atalanta, e per essere vicinissimo – appena 200 metri – dal casello della BreBeMi. I lavori, come riporta Il Corriere di Bergamo, interesseranno soprattutto l’impianto di illuminazione con la conversione a led, l’allestimento degli spazi pubblicitari, dell’area media e della tribuna stampa oltre che misure di sicurezza per l’ingresso e l’uscita e ovviamente l’impianto di videosorveglianza. Il costo, che sarà a carico dell’Atalanta, si aggira intorno al mezzo milione di euro. Lo scrive il Corriere di Bergamo.