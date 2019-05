ATALANTA-GENOA, In campo alle 15: le formazioni

Alle ore 15 prende ufficialmente il via il programma della 36^ giornata di Serie A, con il primo incontro in calendario tra Atalanta e Genoa, importante sia per le sorti della corsa Champions che per quella per non retrocedere. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Gasperini e Prandelli:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Ilicic; Zapata.

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Veloso, Radovanovic, Lerager; Bessa, Lapadula, Kouamé.