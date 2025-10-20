Atalanta, altri 20 giorni di stop per Scalvini: la sfida con i viola sarà il 30 novembre

Nuovo stop per Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta, dopo il risentimento muscolare al flessore sinistro, questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti medici. Come riportato da Tuttomercatoweb.com questi hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale e un periodo di stop di circa 20 giorni. Nel frattempo arrivano anche buone notizie per i bergamaschi, su tutti i recuperi di Kossounou e Bellanova. Ha svolto un allenamento integrato con l'under23 Kolasinac mentre ha sta continuando a svolgere terapie Bakker. La Fiorentina giocherà contro la formazione di Juric domenica 30 novembre alle 18:00.