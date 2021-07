ASS. SPORT MOENA, Vogliamo ancora ACF qui

L'assessore allo sport di Moena, Felice Canclini, ha parlato dei green pass per entrare al campo sportivo Benatti per l'amichevole e al futuro della collaborazione con i viola: "Finora sono stati scaricati solo 200 green pass, per molti è difficile scaricarli anche se per me è semplicissimo, comunque si può anche rivolgersi alle farmacie se non si ha idea di come seguire la procedura telematica. In questi primi giorni c'è grande fermento per la Fiorentina a Moena e faccio un bilancio positivo. La partership con la Fiorentina? Noi contiamo di rinnovare l'accordo ancora per tanti anni".