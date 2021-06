ASS. SPORT MOENA, Fino a mille tifosi al Benatti

Felice Canclini, assessore allo Sport del Comune di Moena, ha parlato a poco meno di un mese dall'inizio del ritiro della Fiorentina nella Fata delle Dolomiti. Ecco le sue parole in merito: "In occasione delle quattro amichevoli della Fiorentina la tribuna dello Stadio Bonatti sarà aperta fino a mille spettatori. Noi ci stiamo attivando per accogliere il più alto numero di tifosi qui a Moena. Faremo delle tribune apposta per l’occasione: lo Stadio Bonatti può ospitare duemila persone, dunque l’impianto avrà una capienza ridotta del 50%. I primi di luglio inizieranno i lavori. Anche per gli allenamenti aperti al pubblico stiamo aspettando delle deroghe: vorremmo semplificare il più possibile le modalità di accesso al campo. Le modalità di accredito saranno appannaggio della Fiorentina: vogliamo che tutto sia disponibile per tutte le persone che vogliono seguire il club viola a Moena".