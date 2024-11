ASS.SPORT, Dialogo con ACF per giocare ancora al Franchi

© foto di pietro.lazzerini

Letizia Perini, assessora allo sport del Comune di Firenze, ha parlato nel corso del Consiglio Comunale di oggi rispondendo a una domanda a proposito dei lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi: "Il cronoprogramma esiste ed è quello che si può trovare allegato ai documenti di gara, rimodulato in presentazione delle offerte. Quel cronoprogramma parla del 2026 come sappiamo, ma sappiamo anche, perché è stato scritto più volte sui giornali che sono emerse delle criticità dopo il tavolo in prefettura per trovare ulteriori impianti per far giocare la Fiorentina. Questo ha portato a far giocare la squadra in mezzo impianto in questa stagione però queste criticità potrebbero valere anche il prossimo anno.

Conseguentemente con l'interlocuzione tra l'amministrazione comunale e la Fiorentina, è emersa la volontà di collaborare e di capire se ci possono essere modi per giocare al Franci anche il prossimo anno. Questo ha portato a una rimodulazione dei lavori e del cronoprogramma e a causa di questa interlocuzione avviata, gli uffici stanno lavorando a una rimodulazione della cantierizzazione e quando ci saranno delle richieste formalizzate e delle risposte più concrete sarà mia premura parlarne con il consiglio comunale e con la commissione sport".