ARSHAVIN, La moglie è in fin di vita. Ha anche il covid

Un vero e proprio dramma fiamilare ha colpito Arshavin, ex attaccante della Russia, ma soprattutto la moglie Alisa Arshavina, attualmente ricoverata in terapia intensiva per una pancreatite acuta e una peritonite. Oltre a queste due patologie, la donna ha contratto il covid in ospedale e ora è in fin di vita. In tempi recenti, una malattia degenerativa aveva colpito l'ex modella e giornalista, sfigurandole il volto e costringendola ad operarsi per due volte al naso. A riportarlo è il Sun.