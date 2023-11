ARGENTINA-URUGUAY, Rissa e animi tesi durante il match

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Impresa storica dell'Uruguay, che nella notte italiana ha battuto l'Argentina a Buenos Aires con un netto 2-0. Una partita che ha regalato momenti di grande agonismo ma anche di tensione, con un paio di risse sfiorate e alcune scene poco edificanti. Protagonisti Rodrigo de Paul e Manuel Ugarte: il giocatore dell'Atletico Madrid ha spinto via il centrocampista del PSG che, per tutta risposta, gli ha chiesto quanto lo paghi Messi per essere "adulato".

Lo stesso numero 10 ha avuto un alterco con Mathias Olivera e ha preso per il collo il terzino del Napoli. A fine partita, decisamente più disteso, ha dichiarato: "Abbiamo faticato a giocare. Loro giocano in modo molto intenso, tanti uno contro uno, hanno giocatori fisici e veloci in mezzo. Abbiamo faticato a trovare il nostro gioco, non ci siamo mai sentiti a nostro agio. Non siamo riusciti a trovare un modo per prendere la palla e fraseggiare. Siamo stati costretti ad accelerare e ci siamo fatti prendere dall'ansia. Loro sono una squadra fisica, che lavora bene ed è molto pericolosa in contropiede. In ogni nazionale o club si è sempre vista la mano di Bielsa. Ora dobbiamo rialzarci, le partite contro il Brasile sono un'altra cosa. Ugarte? Preferisco non dire quello che penso, ma questi giovani devono imparare a rispettare i giocatori esperti".