ARGENTINA, Nico tra i convocati anche col Covid

Il ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni ha diramato le convocazioni in vista delle prossime partite dell'Albiceleste contro Uruaguay e Brasile valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar e a sorpresa ha inserito in lista anche Nico Gonzalez, attualmente ancora in isolamento perché positivo al Covid-19. In lista anche Martinez Quarta, regolarmente convocato dopo le ultime ottime prestazioni in viola. Ecco la lista completa dove sono presenti diversi calciatori che militano in Italia, compreso il giovane Soulé della Juventus U23:

Portieri: Armani, Emiliano Martinez, Musso

Difensori: Molina, Montiel, Romero, Pezzella, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico, Marcos Acuna, Guido Rodriguez.

Centrocampisti: Paredes, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, De Paul, Palacios, Lo Celso, Dominguez

Attaccanti: Di Maria, Messi, Angel Correa, Lautaro Martinez, Dybala, Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Joaquin Correa, Almada, Santiago Simon, Zeballos, Medina, Soulé, Gaston Avila, Gomes Gerth.