Aquilani e l'eredità di Grosso: "Grande responsabilità ma abbiamo le idee chiare"

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Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dell'eredità di Fabio Grosso dopo il suo passaggio in viola

Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport rispondendo anche a una domanda sul peso dell'eredità di Grosso, attuale allenatore della Fiorentina ed ex allenatore dei neroverdi: "La responsabilità è alta perché affrontiamo un campionato di Serie A dopo un'ottima stagione, ma il Sassuolo ha sempre fatto bene. Per me è una responsabilità grande, siamo motivati e abbiamo le idee chiare.

Siamo pronti, siamo molto allineati. In questo momento siamo un po' in difficoltà per infortuni e mercato ma non ci piangiamo addosso, anche perché alla fine quello che paga sempre è il lavoro".