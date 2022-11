AREZZO, In vendita i biglietti per gara coi viola

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER DODO NIENTE DI GRAVE: PRONTO AL RIENTRO A causa di un infortunio muscolare, il terzino brasiliano Dodò era uscito dopo soli 18 minuti nell'ultima sfida di campionato contro il Milan, lasciando il suo posto a Venuti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it si tratterebbe però, per fortuna, di... A causa di un infortunio muscolare, il terzino brasiliano Dodò era uscito dopo soli 18 minuti nell'ultima sfida di campionato contro il Milan, lasciando il suo posto a Venuti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it si tratterebbe però, per fortuna, di... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Prosegue il periodo di riposo concesso da Vincenzo Italiano alla Fiorentina in questa prima parte di sosta. Eccezion fatta per i quattro giocatori impegnati al Mondiale, la ripresa degli allenamenti, integrata a delle amichevoli, è... Prosegue il periodo di riposo concesso da Vincenzo Italiano alla Fiorentina in questa prima parte di sosta. Eccezion fatta per i quattro giocatori impegnati al Mondiale, la ripresa degli allenamenti, integrata a delle amichevoli, è... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi