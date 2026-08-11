Orsato rimette gli arbitri al centro: "Var eccezionale solo per chiaro ed evidente errore"

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Dal 6 agosto arbitri e assistenti hanno lavorato a Cascia sotto la guida di Daniele Orsato, il nuovo designatore che succede al dimissionario Gianluca Rocchi.

Il programma predisposto a Cascia è stato particolarmente intenso - come raccontato dal Corriere dello Sport - Doppie sedute di allenamento, riunioni tecniche, analisi video e approfondimenti sul regolamento hanno scandito le giornate della squadra arbitrale. La filosofia introdotta da Orsato appare già piuttosto chiara: tanto lavoro sul campo e poche parole, con l'obiettivo di ricompattare una categoria costantemente esposta alle polemiche. Disciplina e rispetto delle indicazioni rappresentano così il primo passo individuato dal nuovo designatore per provare a restituire serenità agli arbitri.

E soprattutto Orsato ha una filosofia importante: "Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il Var come supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore" ha detto a fine raduno, come riporta l'Ansa. "L'eredità del mondiale - ha spiegato infatti il designatore - è che abbiamo visto come la figura centrale sia stata l'arbitro. E noi vogliamo che rimanga la figura centrale, che prenda le decisioni e il Var intervenga quando deve intervenire". Una linea, ha aggiunto, che segue le indicazioni internazionali: "Uefa e Fifa hanno ribadito il concetto del chiaro ed evidente errore". Non si tratta però, secondo l'ex arbitro internazionale, di annunciare rivoluzioni. "Non direi che abbiamo delle novità - ha sostenuto Orsato -, non dobbiamo fare nessun proclama. Avete sicuramente letto le nuove modifiche regolamentari introdotte: le abbiamo viste al Mondiale e noi le applicheremo. Sono linee guida dell'Ifab, le ha attuate la Fifa al Mondiale, le attuerà la Uefa e le attueremo anche noi".