Lukaku dice di nuovo addio alla Serie A: dal Napoli al Fenerbahce, ecco quanto incasseranno gli azzurri

Lukaku dice di nuovo addio alla Serie A: dal Napoli al Fenerbahce, ecco quanto incasseranno gli azzurriFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:45News
di Redazione FV

Dopo due stagioni in maglia azzurra, Romelu Lukaku si prepara a salutare il Napoli e a trasferirsi al Fenerbahce. L'accordo tra il club turco e la società partenopea è stato raggiunto questa mattina, dopo che nelle scorse ore le parti si erano avvicinate sensibilmente alla fumata bianca, come riportato da SkySport.

Lukaku si trasferirà in Turchia a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro più bonus. Si conclude così l'avventura del belga nel capoluogo campano, iniziata due stagioni fa e culminata anche con la conquista dello Scudetto nella stagione 2024/2025.