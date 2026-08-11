Lukaku dice di nuovo addio alla Serie A: dal Napoli al Fenerbahce, ecco quanto incasseranno gli azzurri
FirenzeViola.it
Dopo due stagioni in maglia azzurra, Romelu Lukaku si prepara a salutare il Napoli e a trasferirsi al Fenerbahce. L'accordo tra il club turco e la società partenopea è stato raggiunto questa mattina, dopo che nelle scorse ore le parti si erano avvicinate sensibilmente alla fumata bianca, come riportato da SkySport.
Lukaku si trasferirà in Turchia a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro più bonus. Si conclude così l'avventura del belga nel capoluogo campano, iniziata due stagioni fa e culminata anche con la conquista dello Scudetto nella stagione 2024/2025.
Pubblicità
News
Alle origini di Joseph: da underdog a star del portafoglio. Il percorso (fra dubbi e risposte) di un protagonista inatteso. Per ora Commisso jr stupisce perché cerca soluzioni e non conflittidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Alle origini di Joseph: da underdog a star del portafoglio. Il percorso (fra dubbi e risposte) di un protagonista inatteso. Per ora Commisso jr stupisce perché cerca soluzioni e non conflitti
Copertina
CalciomercatoPellegrino sempre più vicino, manca l'intesa col Parma: ecco cosa manca per il nuovo colpo in attacco
CalciomercatoPellegrino, Piccoli e le altre trattative: le ultime di mercato col Chi Si Compra Flash
Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com