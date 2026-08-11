Luis Enrique prende Suzuki: il portiere del Parma va al Psg

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Colpo tra i pali per il Paris Saint-Germain. Il club francese ha chiuso in queste ore l’operazione per Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma. L’intesa, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, è stata raggiunta sulla base di circa 35 milioni di euro, bonus compresi. L’operazione è ormai ai dettagli e Suzuki si prepara a lasciare l'Italia.

Ma forse soltanto in modo temporaneo. Si lavora per il prestito con la Juventus Come infatti sottolineato dallo stesso Romano, adesso il club parigino e la Juventus si metteranno a lavoro per trovare un'intesa sul prestito del giapponese. Non è un mistero di come Suzuki sia il preferito dei bianconeri, a caccia di un nuovo portiere.