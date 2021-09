AQUILANI, Successo meritato, il Franchi poi...

Il tecnico della Primavera, Alberto Aquilani, ha commentato al sito ufficiale la prima vittoria della sua squadra, al Franchi contro il Sassuolo: "Vincere è sempre bello, il Franchi poi dà sempre delle emozioni speciali. I ragazzi hanno fatto una grande partita in linea con quelle che abbiamo fatto nelle prime giornate dove non era però arrivato il risultato perché ripresi. Hanno capito che per vincere serviva qualcosa in più e un po' di ottimismo in fase offensiva e in fase difensiva, tutte cose che visto che sono giovani stanno mettendo dentro e prima lo fanno meglio è. Bisogna andare su ogni campo a giocare la nostra partita e mettere qualcosa in più per vincere le gare. Sono contento per Lucchesi (che ha fatto gol, ndr) che sta vivendo un periodo un po' così, fuori dal campo, se lo merita perché sta lavorando sodo, forse non si aspettava neanche di fare tre partite consecutive e il gol è un regalo per il lavoro che sta facendo e per l'attitudine che mette. Ma brava tutta la squadra che ha festeggiato giustamente la vittoria, anche se deve crescere e migliorare. Dirigenza presente? Ho sempre detto che questa è una famiglia, i Commisso tengono alla prima squadra come alla Primavera, ci stanno vicino, ci parlano e organizzano delle cene e vedere il presidente contento è un orgoglio. Ma questa vittoria i ragazzi se la meritavano come già a Milano e a Cagliari"