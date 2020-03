AQUILANI, ACF è in giuste mani: pensiamo in grande

Alberto Aquilani, collaboratore tecnico di Iachini nella Fiorentina, commenta così lo stato attuale dell'arte nel club viola, concentrandosi soprattutto sul nuovo assetto societario, ai microfoni di Sky Sport: "Questa società è in mano a persone straordinaria: hanno una passione ed un amore infinite per il calcio. Per chi come noi ama Firenze è la più grande delle garanzie. Non so se sia possibile ripetere quanto fatto quando c'ero io, ma credo che si possa pensare in grande. Quella squadra lì era stata smontata, arrivai io per primo convinto da Montella, Pradè e Macia, poi anche Borja Valero e Pizarro, tra lo scetticismo di chi pensava non potessimo giocare insieme. Invece era c'era grande equilibrio, e fu intuito di Montella. Se poi non giocavamo noi c'erano pure Mati Fernandez e Ambrosini".

Sogna la Roma da allenatore?

"Sono alla Fiorentina: sono stimato e c'è un progetto ambizioso. Non rinnego l'affetto per la Roa ma sono felice a Firenze".