ANTONELLI, Ok Pradè-bis ma Firenze non sia illusa

L'ex ds del Siena, ed attuale intermediario di mercato, Stefano Antonelli ha parlato del ritorno di Daniele Pradè alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Stimo molto Pradè, il feeling di Firenze con i Della Valle non è mai nato ma ora ci sarà l'effetto Commisso: Pradè è una garanzia, credo che rimanga Montella perché il binomio ha funzionato, poi Batistuta e Antognoni per il popolo viola sono tutto. A Firenze non bisogna fare errori nella comunicazione dicendo 'siamo pronti per fare la Champions League', bisogna dire 'siamo pronti per ricostruire una Fiorentina importante': se si fa l'errore di illudere i tifosi non va bene".