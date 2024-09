ANTOGNONI, U21? Risultato serve per qualificazione

FirenzeViola.it

All'intervallo di Norvegia-Italia, ai microfoni della RAI, ha parlato il capo delegazione della Nazionale Under 21 Giancarlo Antognoni: "Un primo tempo giocato bene, speriamo di continuare così. Vogliamo portare a casa un risultato positivo, ci serve soprattutto per la qualificazione. Il gol è stato costruito molto bene, Baldanzi ha finalizzato penetrando dal centro. Ma devo dire che tutta la squadra sta giocando bene, è di buon auspicio per un secondo tempo. Dobbiamo stare attenti alle ripartenze della Norvegia, sono fisicamente ben dotati e veloci. Non hanno però avuto modo ancora di reagire, il nostro portiere non ha fatto una parata".