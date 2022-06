ANTOGNONI, Firenze ama Odriozola. Quel panino...

Presente, come già raccontato, a San Sebastinàn in occasione di una cerimonia per i 40 anni del "Mundial" del 1982 vinto dall'Italia, la bandiera viola Giancarlo Antognoni ha parlato al portale El Diario Vasco soffermandosi su alcuni temi di attualità di casa Fiorentina, tra cui l'esperienza del basco Odriozola a Firenze: "Alvaro è andato molto bene, così come la squadra, che è riuscita a qualificarsi per la Conference League. E’ un giocatore moderno. A livello tecnico è un esterno o un’ala alta che ha imparato a difendere. Lui stesso ha detto che Vincenzo Italiano ha insistito molto per farlo migliorare nella fase difensiva. A Firenze i tifosi amano Alvaro perché si è adattato e integrato molto bene a Firenze. Lo abbiamo visto più di una volta mangiare un ‘panino’ in mezzo alla città, circondato dalla gente”.