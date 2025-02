Anguissa premiato dalla Lega Serie A come MVP del mese di gennaio

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore del Napoli Frank Anguissa. Il centrocampista azzurro ha superato la concorrenza di Dumfries (Inter), Lautaro Martinez (Inter), McTominay (Napoli), Retegui (Atalanta), Zortea (Cagliari). Il trofeo verrà consegnato al mediano camerunense nel pregara della sfida tra Napoli e Udinese in programma domenica 9 febbraio alle ore 20.45 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Questo le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo: "In questa stagione Frank Anguissa si sta esprimendo con continuità su livelli altissimi, confermandosi uno dei centrocampisti più forti del panorama internazionale. Forza fisica, recuperi difensivi e tempi d’inserimento ne fanno uno dei cardini del Napoli primo in classifica e perfetto prototipo del calciatore box to box, che nel mese di gennaio ha inoltre nobilitato le sue prestazioni con 2 gol e 2 assist, superando il suo record in carriera di reti in un singolo campionato e conquistando il suo primo titolo di EA SPORTS FC Player Of The Month”.

Di seguito il post Instagram della pagina ufficiale della Lega Serie A: