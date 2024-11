ANDRE SILVA, Vorrei tornare in Italia. E la Toscana...

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

L'ex attaccante del Milan Andre Silva in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua carriera e di un suo possibile ritorno in Italia. Queste le sue parole: “Uno dei miei grandi rimpianti è non aver lasciato un segno in Italia. È una delle cose che mi lascia a disagio con me stesso. La porta per l’Italia per me è sempre aperta, ma mi concentro su quello che posso controllare”.

Quali i migliori ricordi? “Oh, la città e i tifosi. Dopo aver imparato la lingua, ho sentito un legame molto più forte. Con la mia fidanzata, vado in vacanza in Italia da 4-5 anni e ora, per la luna di miele, vogliamo prendere un treno e andare in Toscana”.