Ancora Gosens: “Oggi sulla scia di Vienna: dobbiamo fare lo stesso”
FirenzeViola.it
Il laterale della Fiorentina, Robin Gosens, ha presentato così a Sky Sport la sfida in programma alle ore 18 contro il Bologna: "Dobbiamo continuare quello che abbiamo fatto a Vienna. Io l'ho vista dalla televisione, perché ero un po' ko, ma ho visto una Fiorentina dominante, che ha costruito bene e rischiato poco. Dobbiamo fare lo stesso contro il Bologna, con energia e compattezza.
Da lì in poi, dobbiamo creare occasioni per vincere". Sulle 200 presenze in Serie A: "La Serie A mi ha dato la chance di misurarmi con grandi campioni, di andare in Nazionale e realizzare il mio sogno da bambino. Mi sono trovato benissimo in tutte le città in cui ho vissuto. Grazie Italia, sei la mia seconda casa".
