ANCELOTTI, Real al Mondiale per club? La Fifa se lo scorda

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Avrebbe del clamoroso la notizia che vedrebbe l’auto esclusione del Real Madrid dal prossimo Mondiale per Club del 2025. In un'intervista concessa a Il Giornale, l'allenatore dei Blancos, da poco laureatosi nuovamente campione d'Europa, Carlo Ancelotti, si sarebbe scagliato contro la FIFA affermando: "Real al Mondiale per Club? La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito".