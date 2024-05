ANCELOTTI, L'Italia torna in alto nelle coppe. La Viola...

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista a La Repubblica dove ha parlato del calcio italiano e dell'Europa: "Per l’Italia, a livello di risultati, sta tornando in alto nelle coppe. Tre finaliste l’anno scorso, con l’Inter a un passo dalla Champions. Quest’anno l’Atalanta ha vinto l’Europa League e la Fiorentina pu provarci in Conference".