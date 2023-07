AMRABAT, Viola attende l'offerta decisiva da Manchester

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Manchester United è pronto a portarsi a casa Sofyan Amrabat. Secondo il Corriere dello Sport, i Red Devils sono pronti a garantire i trenta milioni che il club viola ha legato alla valutazione del marocchino. Non uno in meno per volontà e decisione del presidente Commisso, motivo per cui tutti i tentavi fatti con cifre minore sono andati a vuoto, compresi quelli dello stesso United, scrive il quotidiano.

La Fiorentina però attende che venga sferrata l’offensiva decisiva, che lo United garantisca veramente la cifra necessaria per assicurarsi l’ex Hellas Verona e passare così dalla teoria alla pratica. Tra la fine della settimana e l’inizio della prossima avremo una risposta, chiosa il quotidiano.